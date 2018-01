Anselmo, o atacante achado na feira Anselmo, o jovem de 22 anos que passou a ser conhecido pelos torcedores nos últimos dias, foi descoberto, quem diria, numa feira. Há apenas 6 anos, o jogador, que não tinha nenhuma pretensão de ser profissional, passeava pelo local, em Campo Grande-RJ, onde se vendia de tudo. Era uma quinta-feira e ele estava procurando roupa para comprar. Naquele dia, de maneira inesperada, começava sua carreira. Na mesma feira estava Lúcio de Souza, um empresário carioca. Tinha a companhia de Mizinho, um jovem que também morava no Rio. Quando caminhava, avistou Anselmo, a quem não conhecia. Comentou com o amigo que o rapaz tinha "pinta de boleiro". Mizinho, então, lhe deu mais informações. "Ele é meu amigo, é o Anselmo, joga bem." Lúcio ficou entusiasmado e resolveu abordá-lo. Comentou que pretendia levá-lo para fazer um teste no Campo Grande. Anselmo animou-se e respondeu afirmativamente. "Gostava muito de jogar bola e fiquei feliz com a idéia." Na ocasião, apenas estudava, no Rio, sua cidade natal, e disputava peladas na folga. Futebol era só diversão. É fanático torcedor do Botafogo-RJ e, na época, costumava ir aos estádios com freqüência. Uma de suas maiores alegrias, conta, foi em 1998, quando o time se sagrou campeão do Torneio Rio-São Paulo, contra o São Paulo, no Maracanã. Saiu-se bem nos testes e acabou aprovado pela comissão técnica do Campo Grande. Foi, imediatamente, inscrito para a disputa de um campeonato juvenil. Após uma temporada no Campo Grande, transferiu-se para o Madureira, onde viveu situação inusitada. "Estava fazendo testes e sendo aprovado, mas, de repente, meu nome apareceu numa lista de dispensa", contou. "Por isso, parei de ir treinar e os dirigentes me ligaram perguntando porque não estava aparecendo no clube." Lúcio de Souza, que se tornara seu empresário, trouxe-lhe, então, para São Paulo, onde atuou pelo Botafogo, de Ribeirão Preto, e pelo Flamengo, de Guarulhos, antes de se transferir para o Palmeiras, em 2001. Vinha tendo boas atuações pelo Palmeiras B e, em 2002, chegou ao time principal. Quase não jogou em partidas oficiais. Em amistosos, fez quatro gols. No início do ano, Jair Picerni o relacionou para participar da pré-temporada em Pouso Alegre. Apesar de tímido e quieto, mostrou, nas duas semanas em que ficou na cidade mineira, já estar ambientado no grupo. Treinou bem, mas jamais esperava ser titular tão cedo. Tudo, porém, deu certo. No começo do Campeonato Paulista, Dodô abandonou o clube, Muñoz e Thiago Gentil se machucaram e Carlos Castro não teve a documentação regularizada. Ganhou uma chance contra o Operário-MT e demonstrou personalidade. Foi mantido diante do Guarani e jogou bem. E, nesta quinta-feira, saiu do Palestra Itália como herói palmeirense, após ter feito dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Ituano. Teve sorte diferente de Vágner, de 18 anos, que após ter jogado 45 minutos contra o Barbarense, não entrou mais no time. Vágner está aborrecido, mas entendeu a posição de Picerni, que quer preservá-lo. Afinal, é muito jovem e terá outras oportunidades. "Vou trabalhar para voltar." Pé no chão - Apesar da primeira semana de fama, Anselmo mantém a humildade. É um dos poucos palmeirenses que não têm carro. Vai e volta do treino de ônibus ou a pé - o Palmeiras lhe "empresta" um apartamento, perto da Academia de Futebol, onde mora com a mulher, Lana, com quem vive há dois anos - e, atualmente, não pensa em comprar automóvel. "Quero, antes, ter minha casa, porque não vou poder morar no carro." Apesar do baixo salário - cerca de R$ 1.500,00 -, ajuda os pais, Jorge e Neusa, sempre que pode. Sua família, que continua no Rio, é de origem humilde, mas nunca chegou a passar necessidade. A maior alegria, no entanto, deu a eles na quinta-feira, com os primeiros gols que fez em jogos oficiais pelo Palmeiras. Gols que fizeram dona Neusa se acalmar e parar de provocá-lo. "Ô, filho, por que não volta pra cá? Aí não está fazendo gol mesmo...", disse, antes de ver o atacante brilhar.