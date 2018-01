Anselmo trocará Palmeiras pelo Catar O atacante Anselmo foi emprestado ao futebol do Catar. Vai defender o Al-Sailya e deverá viajar nesta quinta-feira para Doha, capital do país do Golfo Pérsico, junto com seu empresário, Lúcio de Souza. O jogador de 22 anos, que marcou quatro gols pelo Palmeiras na Série B do Brasileiro, assinou contrato até o fim de junho do ano que vem. O técnico Jair Picerni também ainda não poderá contar com Thiago Gentil, que sente dores na musculatura glútea e levará mais alguns dias para se recuperar. "É um problema antigo, mas o próprio jogador queixou-se de que as dores pioraram. Agora, após sessões de fisioterapia, ele está realizando um trabalho físico simultâneo ao tratamento médico. Acredito que deva voltar a treinar com bola na semana que vem", disse o médico Maurício Bezerra.