Ansiedade atrapalha atacante Washington no São Paulo

O atacante Washington admitiu nesta quarta-feira que a falta de confiança está atrapalhando o seu desempenho no São Paulo. O centroavante tem se revezado na equipe titular com Borges e reconheceu que a ansiedade o tem levado a cometer erros em jogadas fáceis.

"Em alguns momentos, você perde a confiança e acaba se atrapalhando cada vez mais. Não posso deixar que isso me atrapalhe. A vontade de querer fazer e acertar logo acaba atrapalhando. Mas com trabalho, as coisas vão voltar dar certo", afirmou, em entrevista à TV Bandeirantes.

Neste ano, o São Paulo enfrentou o Corinthians quatro vezes, com três derrotas e um empate. Washington, porém, minimizou a situação para o clássico de domingo. "O momento é diferente. O São Paulo não estava dando liga, o Corinthians estava muito bem. Agora, o momento é diferente", disse.