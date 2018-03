Ansiedade da torcida preocupa Geninho Não é exatamente da torcida que a comissão técnica e o grupo de jogadores do Corinthians tentam se distanciar nesses dois dias que a delegação vai passar em Extrema (MG). Muito pelo contrário. Todos consideram o apoio essencial para conquistar a vitória por dois ou mais gols de diferença sobre o River Plate, quarta-feira, no Morumbi, na partida de volta das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Como perdeu na Argentina por 2 a 1, vantagem por apenas um gol leva a decisão para os pênaltis. Na realidade, é a expectativa dos torcedores que pode atrapalhar. Desde que chegou ao Parque São Jorge, o técnico Geninho reconhece que poucas vezes viu uma torcida tão ansiosa e envolvida com uma competição como a corintiana com o torneio continental. ?Rapaz, por todo lugar que a gente anda, as pessoas vêm perguntar, conversar e também cobrar esse título?, afirma. E, se na primeira fase a expectativa já era grande, agora que os classificados são definidos no sistema de mata-mata o ambiente ficou ainda mais carregado. ?Por isso, ficar longe desse clima de ansiedade pode ajudar na concentração?, explicou o treinador. ?Além disso, manter o grupo junto durante esse dias que antecedem a partida serve também para uni-lo ainda mais em torno do objetivo.?