Ansiedade toma conta do Atlético-PR Os jogadores do Atlético-PR não escondem a ansiedade pela inédita participação nas semifinais da Copa Libertadores da América, a partir desta quinta-feira, às 21h30, contra o Chivas Guadalajara, do México, na Arena da Baixada, em Curitiba. "A gente não consegue nem dormir. Fica pensando: imagina ser campeão da Libertadores", admitiu o atacante Aloísio. "A gente fica sonhando com isso o dia todo", revelou o meia Fabrício. A grande novidade do Atlético é a volta do meia Fernandinho ao time titular. Ele ficou parado dois meses para se recuperar de uma fratura no pé e já entrou na partida contra o Santos, semana passada, na Vila Belmiro, quando disputou 20 minutos do jogo que classificou o time paranaense para a semifinal da Libertadores. "A motivação minha é maior do que a do grupo", avisou Fernandinho. "É craque, talentoso, um jogador que qualifica mais o time", comemorou Antônio Lopes. Cumprindo a segunda partida de suspensão, o volante Alan Bahia fica fora do jogo desta quinta-feira.