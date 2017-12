Ansioso, Fla comemora 110 anos de vida O Flamengo comemorou hoje 110 anos em clima de festa e de ansiedade pela partida desta quarta-feira à noite, às 19h30, com o Fortaleza, na Ilha do Governador. Para o técnico Joel Santana, a história do clube estará literalmente em jogo logo mais: uma vitória praticamente livrará o Rubro-Negro do risco de rebaixamento. Após comandar um treino tático, ele deixou claro o que pensa a respeito do confronto com o Fortaleza. ?Vamos jogar a honra do clube, da instituição. O hino do clube diz ?vencer, vencer, vencer? e o Flamengo, de tantas glórias, vai fazer uma partida digna.? Joel Santana quer o time marcando o adversário o tempo todo. Espera com forte pressão, para a qual conta também com o apoio dos torcedores, decidir o jogo logo no primeiro tempo. Até a tarde de hoje, mais de 10 mil ingressos já haviam sido vendidos. Os atletas hastearam a bandeira do Flamengo e cantaram o ?parabéns pra você? na Granja Comary, concentração da seleção brasileira, onde a equipe vem treinando nos últimos dias. Depois, voltaram a se concentrar para o jogo. ?Não existe oba oba. Temos que comemorar a data, que é importante para a vida do clube. Mas logo em seguida trabalhamos muito. Será um jogo dificílimo e estamos cientes disso?, disse o meia Souza. Ele está confirmado no time. A única dúvida é quanto à escalação de Júnior ou Obina. Joel testou os dois entre os titulares no treino tático. Depois, afirmou que só divulgará a formação do Flamengo minutos antes da partida. ?Não tenho pressa. Mas já decidi quem vai entrar em campo.?