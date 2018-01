Ansioso, Leão espera por mais um atacante O Santos nega ter interesse por Fábio Júnior, mas confirma que ainda não desistiu da contratação de mais um centroavante. Da lista de jogadores da posição apresentada pelo técnico Leão no final do ano passado, todos os nomes foram tentados e descartados pelo mesmo motivo: o pedido de altos salários. Alguns já acertaram com outros clubes e outros ainda podem rever a posição e voltar a negociar, de acordo com o raciocínio do treinador. "Foram nove jogadores. O ´vírus´ que o Santos lançou está sendo alimentado e por isso acredito que algum dos pretendidos possa recuar e aceitar as nossas bases", disse Leão, neste sábado cedo, torcendo para que o novo reforço se incorpore ao grupo durante a pré-temporada que vai começar segunda-feira cedo, em Jarinu. "Preciso muito dessa contratação, mas está difícil. O clube fez todas as tentativas possíveis até agora e no momento não está negociando com ninguém." A esperança Leão é que o presidente do clube, Marcelo Teixeira, aceite a sua sugestão de investir na contratação de um centroavante que já tenha contrato com algum clube, com a esperança de valorizá-lo com a participação nos jogos da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro, para depois negociá-lo, com lucro, para o exterior no próximo ano. "O jogador que se encaixaria perfeitamente dentro daquilo que precisamos é o Vagner Love, do Palmeiras, mas esse acredito que seja impossível", reconheceu o treinador. Leão voltou elogiar o comportamento do São Caetano, Corinthians e São Paulo que estão anunciando a contratação de reforços diariamente. "Torço para que todos fiquem fortes porque isso é bom para o futebol paulista. E alguns são reforços caros e de qualidade", analisa. Na verdade, o técnico está dando um recado para o seu presidente, que até o momento só levou para a Vila Belmiro jogadores que estavam disponíveis no mercado, sem ter que gastar. Neste sábado, os jogadores treinaram em dois períodos no CT Rei Pelé e neste domingo, às 19 horas, serão levados para a Chácara Santa Filomena, em Jarinu, onde será feita a preparação para a temporada, até a véspera da estréia do time no Campeonato Paulista, dia 21, em Itápolis, contra o Oeste. Mais um - O lateral-direito Paulo César teve uma indisposição, desmaiou no treino e foi levado para o departamento médico, onde tomou soro. Durante os nove dias da pré-temporada, Leão pretende dar pelo menos três coletivos para entrosar a equipe de emergência - sem Alex, Paulo Almeida, Elano, Diego e Robinho, que estão na Seleção Pré-Olímpica - para os três primeiros jogos do Campeonato Paulista. Durante a semana passada, o grupo foi trabalhado na parte física até sexta-feira e apenas neste sábado fez treinos técnicos. O time deve ser este: Doni; Paulo César, Pereira, André Luís e Léo; Claiton, Renato, Preto (volante que jogava pelo Bahia) e Jerri; Basílio e Robgol. "O jeito da equipe jogar vai ser a mesma do time titular, respeitando as características dos atletas que estão entrando agora. E se possível, mais ofensiva ainda", adiantou Leão, que prevê dificuldades na volta dos jogadores que estão na Seleção. "Vamos precisar muito desses novos jogadores porque vai demorar um pouco para podermos contar com aqueles que estão na Seleção. Eles vão voltar com as brincadeirinhas da Seleção e não vai ser fácil tirar das cabecinhas deles o que os empresários estão oferecendo para o Alex, o Diego, o Elano e o Robinho. Isso vai levar praticamente um mês." Leão evitou comentar a atuação da Seleção contra o Paraguai, preferindo observar que o zagueiro Alex está sendo utilizado pelo lado esquerdo por Ricardo Gomes. "No Santos, ele joga pela direita, como o Dracena, que na Seleção está pela direita, fica na esquerda no Cruzeiro. Mas deixa pra lá porque eu não sou o técnico da Seleção."