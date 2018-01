Ansioso por 2016, Jonathan diz que Fluminense lutará por títulos

"Estou esperando 2016 com muita ansiedade. Sei que preciso de uma boa preparação e isso começa com uma boa pré-temporada. Sei das minhas condições e quero estar na minha melhor forma desde o início do campeonato. Vou fazer de tudo para ajudar o Fluminense a brigar forte pelos títulos. Quem chegar tenho certeza que vai ser para acrescentar", afirmou o lateral-direito.

A reapresentação do elenco do Fluminense está marcada para 4 de janeiro. O time segue no dia 5 para os Estados Unidos, onde realizará a pré-temporada e também enfrentará Shakhtar Donetsk (17 de janeiro) e Internacional (dia 20) pela Florida Cup. Até agora, o time se reforçou para 2016 com os meias Diego Souza e Felipe Amorim e o atacante Richarlison. O time também vive a expectativa de anunciar a chegada do zagueiro Henrique nos próximos dias.

Esperançoso, Jonathan promete corresponder às expectativas dos torcedores do Fluminense. "A torcida tricolor pode contar comigo para 2016. Vou me empenhar muito. Espero que todos tenham tido um excelente Natal e que 2016 seja um ano de muita saúde para todas as famílias e que nós possamos, juntos, comemorar as conquistas que vamos lutar para ter", disse.