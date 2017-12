Ansioso por chance, Gilberto Silva se diz pronto para jogar O volante Gilberto Silva afirmou nesta quinta-feira que está pronto para ser titular da seleção brasileira no jogo contra a França, sábado, em Frankfurt. "Ainda não sei se vou jogar, estou esperando uma definição do Parreira, mas de qualquer maneira, estou pronto para entrar no time", disse. Gilberto Silva é o provável substituto de Emerson, que sofreu uma lesão nos ligamos internos do joelho direito por causa das pancadas que levou no jogo contra Gana, na última terça-feira, e não deve se recuperar a tempo. O volante do Arsenal já disputou três partidas nesta Copa: substituiu Emerson contra a Austrália, no segundo tempo, e Gana, no intervalo, e foi titular contra o Japão. Titular na Copa de 2002, quando chegou a jogar junto com Emerson, mas garantiu espaço no time depois que ele se contundiu e foi cortado, ele diz que a seleção já entrou no clima de decisão. "Para nós agora cada jogo é uma final, e temos que jogar com a nossa alma", afirmou Gilberto Silva. O volante diz ter acompanhado bem o jogo da França contra a Espanha, nas oitavas-de-final, e conhecer bem o time, embora não tenha participado de nenhum dos últimos jogos da seleção contra o adversário das quartas-de-final da Copa. "Todo o time francês é forte e preocupa, não apenas o Zidane e o Henry", diz o jogador, citando seu companheiro no futebol inglês - além de Henry, Vieira (hoje na Juventus) e Wiltord (do Lyon) também jogaram com Gilberto Silva no Arsenal.