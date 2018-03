Antecedentes da CBF explicam pressão Ao sancionar na sexta-feira a Lei do Futebol (Medida Provisória 79) e o Estatuto de Defesa do Torcedor, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pôs fim a uma discussão que vinha se arrastando havia dois anos e era considerada crucial para os principais dirigentes de futebol do País. Liderados pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, clubes e federações estaduais fizeram de tudo para impedir a aprovação da MP 79, cuja finalidade era a de dar transparência ao futebol brasileiro. Teixeira sempre se notabilizou por fazer barganhas políticas na direção da CBF. Nunca escondeu a intenção de se aproximar de parlamentares e do Poder Executivo, a fim de gozar de benesses e evitar o surgimento de leis que pudessem frear o poder dos dirigentes de futebol. Por várias vezes, convidou deputados e senadores para viagens da seleção com passagem aérea e hospedagem pagas. Fez isso também com desembargadores e auditores do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Dessa forma, foi criando aos poucos uma base de sustentação política para bloquear qualquer iniciativa, tanto no Congresso Nacional quanto na Justiça, contrária aos interesses da CBF e afiliados. Ele teve na figura do presidente do Vasco, Eurico Miranda, o seu maior aliado em Brasília nos últimos oito anos. Em dois mandatos seguidos como deputado federal, Eurico ajudou a criar a "bancada da bola" na Câmara e no Senado. Mas, o grupo se enfraqueceu após a instauração de duas comissões parlamentares de inquérito, em 2001, para investigar a fundo a vida fiscal dos dirigentes da CBF, clubes e federações. Durante a Copa do Mundo de 2002, Teixeira recebeu na Coréia do Sul e Japão pelos menos dois telegramas de felicitação do então presidente Fernando Henrique Cardoso por vitórias da seleção. Como estava contrariado com a firmeza do governo em apoiar as CPIs do futebol, Teixeira não os divulgou. Preferiu anunciar à imprensa apenas a mensagem que lhe fora enviada pelo então candidato do PPS à Presidência, Ciro Gomes, por quem já manifestara preferência. O episódio evidenciou o desgaste da CBF com o Governo Federal e parecia antever que a elaboração de medidas duras contra os dirigentes do futebol, como as editadas pela MP 79, que lhes impõem responsabilidades fiscais e criminais, seria inevitável. O Estatuto do Torcedor foi apenas um álibi para o confronto estabelecido na terça-feira com o novo governo. O principal objetivo é contestar a MP 79.