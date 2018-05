Antes da Copa, Arena Pantanal vai receber jogos de Flamengo e Vasco

CUIABÁ - Antes de ser entregue oficialmente para a realização da Copa do Mundo de 2014, a Arena Pantanal, localizada na cidade de Cuiabá, ainda vai receber mais duas partidas, além do jogo teste entre Santos e Mixto, que ocorreu no dia 2 de abril, pela Copa do Brasil.

O próximo evento na Arena Pantanal está marcado para o dia 26 de abril, quando o Vasco enfrenta o Luverdense, em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. O dia está marcado para ser a inauguração oficial do estádio, construído específicamente para o Mundial deste ano.

No dia 21 de maio acontece o duelo entre Flamengo e o Bahia em jogo válido pela sexta rodada do campeonato Brasileiro de 2014. A equipe carioca será a mandante da partida. Porém, antes das duas partidas ocorrerem, a Comissão da Fifa irá fazer uma vistoria na Arena Pantanal, ainda no dia 23 de abril.