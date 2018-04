Antes da decisão paulista, Elano lidera reservas do Santos na Copa do Brasil Embora a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista sejam torneios distintos, o meia Elano afirma que estão eles estão interligados de certa forma. Para o jogador de 34 anos, a classificação na partida desta quinta-feira, no jogo de volta contra o Santos do Amapá, será fundamental para o time conseguir confiança para a decisão do Paulistão, domingo, contra o Audax. "É um jogo muito importante porque antecede a final. Ele traz confiança para todos. Precisamos encarar com seriedade e conseguir a classificação", diz o santista.