Antes da estreia, Fernando Diniz coloca Atlético-PR na briga pelo título nacional

Após a conquista do Campeonato Estadual e a boa vitória sobre o Newell´s Old Boys por 3 a 0 na Copa sul-americana, o Atlético Paranaense chega cheio de confiança para a estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 19 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, contra a Chapecoense.

+ ESPECIAL: Guia do Campeonato Brasileiro de 2018

O cenário fez, inclusive, o técnico Fernando Diniz colocar o Atlético-PR como um dos candidatos a brigar pelo título. Mas ele deixou claro que todas as 20 equipes têm condições de levantar a taça no final da temporada.

"Acredito que podemos ir longe na competição. Não vejo ninguém despontado. No futebol brasileiro, temos 20 clubes que podem ser campeões. Acho que será um torneio equilibrado e detalhes farão a diferença. Estamos trabalhando bastante para conquistarmos nossos objetivos", afirmou Fernando Diniz.

Como a partida contra o Newell´s Old Boys acabou sendo desgastante, Fernando Diniz poderá poupar alguns jogadores. É o caso do lateral-direito Jonathan, que acabou de se recuperar de lesão, do zagueiro Paulo André e do meia argentino Lucho González. A expectativa é que só o último seja relacionado, mas fique como opção no banco de reservas.

Sendo assim, Wanderson formará o trio defensivo atleticano com Thiago Heleno e Pavez, enquanto que Rossetto deve seguir pelo lado direito de campo. Já o lateral-esquerdo Thiago Carleto retorna após ficar de fora da partida pela Copa Sul-Americana.