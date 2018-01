Antes da estréia, Guarani administra crise O Guarani começou a temporada como o ano passado, com sérias dificuldades financeiras. E os problemas provocaram também uma crise política, que determinou mudanças na diretoria. O segundo vice-presidente Cid Ferreira pediu demissão; o presidente do conselho deliberativo, Carlos Tozzi, pediu afastamento de 90 dias alegando problemas de saúde e o diretor de marketing, Márcio Secacci, se viu obrigado a pedir demissão. O presidente José Luiz Lourencetti evitou comentar as mudanças, mas promete aproveitar a "limpada de área" para renovar seus quadros. O técnico Jair Picerni praticamente definiu o time para a estréia no Campeonato Paulista contra o União São João, quinta-feira, no Brinco de Ouro. Dos novos contratados, apenas o lateral-direito Adriano, ex-Remo, estará em campo. O técnico vai escalar alguns jogadores que renovaram contratos e outros saídos das divisões de base do clube, como os atacantes Catatau e Evandro Roncatto.