Antes da Libertadores, Corinthians fará sete de nove jogos na capital

Diversas mudanças de local de jogo fizeram com que o Corinthians tivesse uma vida bem facilitada na maior parte da primeira fase do Campeonato Paulista. Dos nove primeiros jogos realizados na temporada, sete deles serão na cidade de São Paulo, um em Santo André, e outra que exigirá um pouco mais de desgaste, que é para Novo Horizonte.

A sequência de jogos na capital se dá pelo fato de São Caetano e Red Bull terem mudado os locais de seus jogos e transferido para o Pacaembu, que será casa do time paulistano em pelo menos três compromissos como mandantes. A Arena Corinthians passa por um processo de troca de gramado que impossibilita o clube de iniciar a temporada em seus domínios.

Os quatro primeiros jogos do Corinthians no Pacaembu serão em 2018. Entra a Ponte Preta (dia 17/1), São Caetano (21/1), Ferroviária e São Paulo, sendo que apenas no duelo com o São Caetano, o time de Fábio Carille será o visitante.

Depois, no dia 4 de fevereiro, a equipe estreia fora da capital e enfrentará o Novorizontino, no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. E logo em seguida, dia 9, encara o Santo André, no estádio Bruno José Daniel.

Em seguida, mais uma sequência de jogos na capital. No dia 14 de fevereiro, o Corinthians recebe o São Bento, na partida que deve ser a primeira do time na temporada na Arena Corinthians. No dia 19, encara o Red Bull, no Pacaembu, com mando da equipe campineira. E o término da maratona paulista é diante do Palmeiras, dia 24 ou 25 de fevereiro - a definir - que será na arena alvinegra. No dia 28 de fevereiro, o Corinthians estreia na Libertadores, contra o Millonarios, na Colômbia.

A sequência de jogos na capital será boa para Carille conseguir entrosar o time, que já perdeu três titulares - Pablo, Guilherme Arana e Jô - sem desgastar o elenco, por causa de longas viagens.

Veja a lista de jogos do Corinthians até a estreia na Libertadores

17/1: Corinthians x Ponte Preta - Pacaembu

21/1: São Caetano x Corinthians - Pacaembu

24/1: Corinthians x Ferroviária - Pacaembu

27/1: Corinthians x São Paulo - Pacaembu

04/2: Novorizontino x Corinthians - Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte

09/2: Santo André x Corinthians - Bruno José Daniel, em Santo André

14/2: Corinthians x São Bento - Arena Corinthians

19/2: Red Bull x Corinthians - Pacaembu

24/2 ou 25/2: Corinthians x Palmeiras - Arena Corinthians

28/02: Millonarios x Corinthians - El Campín, em Bogotá