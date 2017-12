Antes de apresentação oficial, atacante Kieza já treina no São Paulo

O atacante Kieza já trabalhou no CT da Barra Funda nesta quinta-feira. O jogador pertencia ao Shangai Shenxin, da China, e estava cedido por empréstimo ao Bahia até ser adquirido pelo São Paulo por R$ 4 milhões. O jogador já assinou contrato e espera apenas os exames médicos e a chegada de documentos que serão enviados pelo time asiático para que possa ser apresentado oficialmente pela diretoria.

Kieza estava com o uniforme do clube e ficou a maior parte do tempo na academia, onde também está o zagueiro Diego Lugano, recém-contratado. O atacante deve ser anunciado oficialmente ainda nesta quinta-feira, para depois passar a integrar os treinos da pré-temporada junto com os companheiros. Além dele e do defensor uruguaio, o clube também contratou o lateral-esquerdo chileno Eugenio Mena.

Foto publicada em uma rede social na tarde de quarta-feira já mostrava Kieza no CT da Barra Funda. A imagem mostrava o jogador inclusive com o boné da principal torcida organizada do São Paulo. Antes do acerto, o Bahia também tentou prorrogar o vínculo, com propostas de compras enviadas ao Shangai Shenxin, que recusou as investidas. O contrato do atacante de 29 anos com o São Paulo deve ser de três temporadas.