Antes de apresentação, Lucas Lima faz exames médicos no Palmeiras

O meia Lucas Lima será o grande destaque da reapresentação do Palmeiras na tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol. Na manhã desta quarta-feira, o meia já se submeteu aos primeiros exames médicos e testes físicos. O elenco foi dividido em pequenos grupos. Lucas Lima apresentou-se ao lado de Dudu (o primeiro a chegar), Thiago Martins, Moisés, Juninho e Willian.

A apresentação do principal reforço da temporada, marcada para o final do treino desta quarta-feira, deverá ser polêmica. O jogador teve passagem marcante pelo Santos, mas também se notabilizou pelas provocações ao time alviverde. Os "atritos" começaram logo no ano em que o meia chegou ao Santos, em 2015.

A rivalidade entre os dois clubes se acirrou, principalmente pela final do Campeonato Paulista e também da Copa do Brasil. No torneio estadual, Lucas Lima tatuou na perna a imagem dele comemorando o gol do título estadual de 2015 sobre o Palmeiras. Na Copa do Brasil, os torcedores palmeirenses usaram as redes sociais para ironizar o fato de o ex-santista ter sido anulado pelo volante Matheus Sales, cria da base do Palmeiras. As piadas sobre o meio-campista estar "no bolso" do jovem atleta são citadas até hoje.

Em julho deste ano, em um vídeo gravado no CT Rei Pelé pela sobrinha do meia Rafael Longuine, alguns atletas do elenco do Santos foram perguntados qual a maior vergonha que passaram em campo. Lucas Lima, prontamente, respondeu "perdi para o Palmeiras".

Independemente das rusgas com a torcida, Lucas Lima chega como um dos principais jogadores da equipe. Ele vai dividir a armação de jogadas com Moisés, Guerra e Hyoran.

Os outros reforços contratados para esta temporada são o goleiro Weverton, os laterais Marcos Rocha e Diogo Barbosa e o zagueiro Emerson Santos.