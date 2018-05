Antes de decisão, Ganso pede para São Paulo não se sentir favorito

O meia Paulo Henrique Ganso afirmou nesta terça-feira que o São Paulo não pode se sentir favorito no confronto com o Cesar Vallejo, na quarta-feira, pela primeira fase da Copa Libertadores. Sem nunca ter perdido para clubes peruanos na competição, o time do Morumbi vai encarar em casa um adversário teoricamente mais frágil e com a possibilidade de jogar por um empate sem gols para confirmar classificação à fase de grupos.

O empate em 1 a 1 na última semana, no Peru, deixou o São Paulo um pouco insatisfeito por ter criado mais chances. O árbitro não validou um gol de Alan Kardec, enquanto Ganso chutou uma bola no travessão. "O jogo no Peru só foi bom porque a gente se dedicou, movimentou, posicionou bem e criamos chances. Uma pena que a gente não concretizou. Temos que entrar com a mesma postura, quem sabe até melhor, para fazer os gols", afirmou o meia.

O adversário do São Paulo disputa apenas pela segunda vez a Libertadores e jamais chegou à fase de grupos. A diferença de tradição entre os dois clubes é assunto entre comissão técnica e jogadores. O técnico Edgardo Bauza não quer que o elenco se acomode. "Temos que entrar em campo melhor ainda do que a gente foi lá, até para não ser surpreendido. Libertadores não tem jogo fácil. Temos que entrar com concentração total", afirmou Ganso. Na partida de ida, o meia deu a assistência para Calleri igualar o placar.

O São Paulo fechou a preparação para enfrentar o Cesar Vallejo em atividade no Pacaembu sem a presença dos jornalistas. Durante 1 hora e 20 minutos, os jogadores treinaram bolas paradas, posicionamento tático, finalizações e pênaltis. A disputa por vaga na fase de grupos pode ser definida nos pênaltis caso as equipes voltem a empatar em 1 a 1, placar do confronto da última semana, em Trujillo, no Peru.

O zagueiro Breno não participou da atividade e está fora do jogo. Com tendinite no joelho direito, o defensor continuou no CT da Barra Funda para se recuperar das dores, não foi ao Pacaembu e será substituído por Lucão na partida. O lateral-esquerdo Reinaldo treinou com a equipe, apesar de aguardar apenas detalhes contratuais para fechar o seu empréstimo com a Ponte Preta.

A escalação titular do São Paulo diante do César Vallejo terá: Dênis; Bruno, Lucão, Rodrigo Caio e Mena; Thiago Mendes e Hudson; Michel Bastos, Ganso e Centurión; Alan Kardec.