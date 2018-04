Antes de decisões, Santos acerta com dois patrocinadores

O Santos anunciou na manhã deste sábado o acerto com dois patrocinadores para o uniforme. A marca brasileira Sil, de cabos elétricos, acertou com o time do litoral até o final da atual temporada e ficará estampada nas mangas das camisas. A empresa começará a ser exibida a partir deste domingo, na final do Campeonato Paulista, diante do Osasco Audax.

Atualmente, o clube possui outros quatro patrocinadores fixos em sua camisa. No ombro está a companhia aérea marroquina Royal Air Maroc; a Algar, do ramo de telecomunicações, fica nas costas, abaixo do número dos jogadores; e a Voxx, de suplementos alimentares, está fixada na parte frontal do calção.

A diretoria santista também fechou acordo pontual com a OdontoCompany apenas para as finais do Estadual. O logotipo da organização especializada em ortodontia estará na parte frontal do fardamento alvinegro. O clube não divulgou o valor dos dois vínculos publicitários.

O Santos não possui patrocinador master de maneira fixa desde 2014, quando a chinesa Huawei, também do setor de telecomunicações, ficou por três meses na camisa.

Em balanço divulgado nesta sexta-feira, a diretoria santista declarou que recebeu R$ 22,2 milhões com publicidade no ano passado. Entre os quatro grandes paulistas, ficou apenas à frente do São Paulo, com R$ 19,9 milhões. O líder foi o Palmeiras, que recebeu R$ 69,7 milhões, seguido de perto pelo Corinthians, com R$ 66,5 milhões.