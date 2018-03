Antes de estreia na Copa do Brasil, Sóbis avisa: 'Não há margem para erro'

Dentre os grandes clubes brasileiros, o Cruzeiro foi um dos que deu maior azar no sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. A equipe mineira estreia nesta quarta-feira encarando o Volta Redonda, na casa do rival. O Cruzeiro avança até com um empate, mas se perder dos cariocas dará um adeus prematuro à competição. No último domingo, por exemplo, o Vasco foi ao Raulino de Freitas pelo Campeonato Carioca e perdeu de 1 a 0.

"Temos que tomar cuidado porque não existe margem para erro. Temos que nos concentrar esses dias e saber o que pede a disputa. A competição terá duas regras para se disputar, com apenas um jogo nas primeiras fases. Não existe um próximo jogo para consertar os erros, então temos que nos preparar bem e ser inteligentes dentro do campo", disse o atacante Rafael Sóbis, nesta segunda-feira.

Ele, assim como o time, começou bem a temporada. No sábado, fez dois gols na vitória por 4 a 0 sobre o Tupi, a quinta do Cruzeiro em 2017. Para ele, porém, ainda é cedo para começar a pensar em título.

"É claro que comparando com os anos interiores, a forma como começou está sendo muito melhor, e é a forma que todo mundo almeja. Nosso grupo é bom, nosso grupo é empenhado em sempre querer melhorar e isso é um ponto muito positivo. A gente sabe que o futebol é muito confiança e muitos jogadores que estão confiantes fazem coisas que antes não faziam e isso está acontecendo com a gente", admitiu.