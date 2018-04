Antes de estreia no Santos, Willian José lamenta saída de Neymar

SANTOS - Willian José foi apresentado oficialmente nesta terça-feira pela manhã, no CT Rei Pelé, como novo reforço do Santos para esta temporada. Após treinar como titular, ele fará a sua estreia nesta quarta, diante do Botafogo, em Volta Redonda, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de passagens por São Paulo e Grêmio, o jogador ressaltou que espera poder finalmente emplacar com a camisa de um grande clube, mas lamentou o fato de que está chegando à Vila Belmiro justamente no momento em que o time santista perde Neymar, que na última segunda assinou contrato com o Barcelona.

O jogador chegou a ser tido como reforço certo do Santos para o início desta temporada após entrar na mira do clube no final do ano passado, mas acabou indo para o Grêmio, onde permaneceu por pouco tempo. "Estou feliz por ter chegado, não deu certo na outra oportunidade, mas minha vontade era jogar no Santos ao lado de Neymar e ajudar na conquista de títulos", disse Willian José.

O atacante, porém, evitou assumir a condição de possível solução de momento para o Santos nesta fase em que o time iniciará uma nova era, agora sem o astro que fez história com a camisa do clube. "A responsabilidade é de todos porque o Neymar foi embora e vai fazer muita falta como faria para qualquer time do mundo", completou. "Agora vou trabalhar forte para conquistar o título do Brasileiro", projetou.

Willian José explicou que não conseguiu se firmar no São Paulo e no Grêmio por causa da falta de sequência de jogos pelos dois clubes. No time do Morumbi, embora tenha marcado 11 gols em 20 partidas, voltou a perder espaço após Luis Fabiano se recuperar de lesão e retomar seu posto na equipe. Já no Grêmio, ele chegou a ser titular na fase preliminar da Copa Libertadores, mas também foi para reserva após a contratação do ex-palmeirense Barcos.

"Vim para jogar, para conquistar espaço e com as oportunidades que vou ter, vou ajudar o máximo para ajudar o time a conquistar o títulos", enfatizou o jogador, que ainda salientou: "Sou centroavante que o Muricy estava querendo, agora vou ter que dar a resposta no campo. Ele me perguntou como eu estava e falei que estou à disposição dele."