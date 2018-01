Lesão na coxa adia em 2 meses estreia oficial de Khedira na Juventus

Dois meses após ser contratado, o volante Sami Khedira já preocupa o departamento médico da Juventus. O jogador, ex-Real Madrid, sofreu uma lesão muscular de grau dois na coxa direita em sua segunda partida pelo novo clube, em amistoso no fim de semana, e vai desfalcar o time italiano por pelo menos dois meses.

Khedira se machucou aos 20 minutos de jogo no amistoso com o Olympique de Marselha, disputado na França. A partida fez parte da pré-temporada da Juventus, que se prepara para defender os títulos do Campeonato Italiano e da Copa da Itália, além do vice-campeonato europeu, na temporada que terá início no fim do mês. O volante estreou pelo time de Turim na quarta-feira, quando a Velha Senhora derrotou o Lechia Gdansk por 2 a 1, fora de casa, na Polônia.

A lesão, antes mesmo da estreia oficial, é um novo revés na carreira do volante alemão, cuja carreira é marcada por lesões. Os recorrentes problemas físicos foram uma das causas de sua saída do Real Madrid, ao fim da temporada passada. Ele praticamente não entrou em campo no primeiro semestre deste ano.