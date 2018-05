Antes de final da Copa da Itália, Milan goleia e rebaixa Verona no Italiano

O Milan chegará embalado para a final da Copa da Itália, maior aposta do time nesta reta final da temporada europeia, no dia 9, próxima quarta-feira. Isso porque goleou o Verona por 4 a 1, neste sábado, diante de sua torcida, pela antepenúltima rodada do Campeonato Italiano.

O resultado rebaixou o Verona, que estacionou nos 25 pontos e na penúltima colocação da tabela - o lanterna Benevento já estava rebaixado. Faltando duas rodadas para o fim do Italiano, o Verona não tem mais como alcançar o SPAL, primeira equipe fora da zona da degola, com 32 pontos. Em 18º, o Chievo soma 31 e ainda pode escapar da queda.

Já o Milan chegou aos 60 pontos, ocupa o sexto lugar da tabela e segue na briga por uma vaga na Liga Europa da próxima temporada. O tradicional time italiano não tem mais chances de conquistar uma lugar na Liga dos Campeões.

Neste sábado, o time da casa não teve problemas para derrotar o combalido Verona. Hakan Calhanoglu abriu o placar aos 10 minutos de jogo. E Patrick Cutrone, num belo giro dentro da área, anotou o segundo aos 32. Com um chute forte no ângulo, Ignazio Abate anotou o terceiro aos 4 minutos da segunda etapa.

Aos 40, o Verona marcou seu gol de honra, com Seung-Woo Lee. Mas, quatro minutos depois, Fabio Borini tratou de acabar com qualquer chance de reação dos visitantes ao anotar o quarto gol do Milan.

Com esta boa vitória, o Milan chegará embalado para enfrentar a rival Juventus na quarta pela final da Copa da Itália.