Antes de final, David Luiz diz realizar sonho no Chelsea

LONDRES - No Chelsea desde 2011, o zagueiro David Luiz é hoje titular do time londrino e já conquistou dois títulos pelo clube - a Copa dos Campeões da Europa e a Copa da Inglaterra, ambos na temporada passada. Por isso, antes de enfrentar o Benfica na decisão da Liga Europa, nesta quarta, em Amsterdã, o jogador brasileiro declarou que está realizando todos os seus sonhos no futebol inglês.

"Quando eu era jovem, eu sonhava um dia jogar por um grande clube, agora eu tenho a oportunidade", disse. "Eu sonhava disputar grandes jogos, agora eu tenho uma outra oportunidade. Eu sonhava jogar uma final. Agora eu tenho uma outra oportunidade e estou muito feliz com isso", completou.

O duelo com o Benfica será especial para David Luiz, que teve uma boa passagem pelo clube português entre 2007 e 2011. "Eu tenho muito amor pelo Benfica, mas dentro de campo é o Chelsea", disse. "É naturalmente emocional, porque é uma final. Todo mundo quer ganhar, eu quero ganhar. Benfica, com certeza, quer ganhar. Será um dia magnífico e um jogo difícil para nós. O Chelsea tem a oportunidade de ganhar mais um título europeu, então vamos fazer isso".

A temporada 2012/2013 do futebol tem sido cansativa para o Chelsea, que vai disputar a 68ª partida nesta quarta-feira, em Amsterdã. David Luiz, porém, garante que o desgaste físico não vai atrapalhar o time londrino na decisão da Liga Europa. "Não há tempo para ficar cansado, eu estou bem e quero ganhar", disse.