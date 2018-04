Antes de final do Paulistão, Santos treina na Vila sem Neymar

SANTOS - Dois dias antes de enfrentar o Corinthians no jogo de volta da final do Campeonato Paulista, o Santos deu início ao seu penúltimo treino para a decisão sem a presença de seu principal jogador, Neymar. O atacante não apareceu para a atividade iniciada por volta das 10 horas na Vila Belmiro, fato que chamou a atenção dos torcedores que foram liberados para acompanhar o treinamento nesta manhã.

O estafe de Neymar informou que o jogador se ausentou da atividade porque não conseguiu deixar o Aeroporto Santos Dumont, no Rio. O aeroporto ficou fechado para pousos e decolagens por causa das condições ruins de visibilidade provocadas pelo mau tempo O motivo da ida de Neymar à capital carioca foi o cumprimento de um compromisso publicitário com a Nike para realização de uma série de fotos. Também no Rio de Janeiro, Neymar costuma se encontrar com sua namorada, a atriz global Bruna Marquezine.

Sem Neymar, o técnico Muricy Ramalho acabou adiando a realização de um trabalho tático que pretendia promover visando a decisão de domingo contra o Corinthians e optou por fazer uma atividade menos intensa para os jogadores. Muricy resolveu levar este treino de sexta para Vila Belmiro para aproximar o torcedor dos jogadores e para que todos entrem no clima da decisão de campeonato, já que as últimas atividades no CT Rei Pelé não vinham contando com a presença da torcida.

Muricy também se deu apenas ao trabalho de explicar a situação de Neymar. O jogador informou a comissão técnica do Santos do problema. O fato é que sua ausência derrubou os planos do treinador. Não é comum um jogador faltar às vésperas de uma decisão de campeonato. A diretoria e Muricy, no entanto, não pretendem punir Neymar, tampouco deixá-lo fora da partida na Vila neste domingo. O técnico sabe que Neymar é a principal esperança de tirar o título do Corinthians, que ganhou o primeiro jogo no Pacaembu por 2 a 1.

Mesmo frustrados pela ausência de Neymar, integrantes das organizadas Sangue Jovem e Torcida Jovem foram até a Vila para acompanhar o treino e fizeram festa com batuques e bandeiras, com o objetivo de dar ânimo extra ao time que precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença para ser tetracampeão paulista. Em caso de vitória por apenas um gol, o título será decidido nas cobranças de pênaltis.

Neymar acabou se ausentando da atividade desta sexta, considerada a mais importante para a decisão, pois no sábado geralmente só ocorre um rachão, na mesma semana em que o diretor de futebol do Barcelona, Raúl Sanllehí, desembarcou em Santos para tentar acertar a contratação do atacante. O dirigente foi até o escritório do pai do atleta na última quinta-feira e nesta sexta deverá se encontrar com Odílio Rodrigues, presidente em exercício do clube santista, com o objetivo de dar um novo passo para aquisição do astro brasileiro após a Copa das Confederações.

RECUPERAÇÃO

O meia Montillo, que ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, também não foi para o campo na manhã desta sexta-feira e deve ser confirmado mais uma vez como desfalque neste segundo jogo da final. Com isso, o Santos deverá contar com Felipe Anderson no time titular diante dos corintianos.