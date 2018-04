Antes de jogo decisivo, Corinthians abre treino no Itaquerão

O Corinthians decidiu permitir a presença de torcedores no último treino da equipe antes do jogo contra o Guaraní, na quarta-feira, pela Copa Libertadores. A atividade será nesta terça-feira, às 15h30, na Arena Corinthians.

O torcedor que quiser ir ao treino no estádio deverá levar um agasalho. A troca da peça de roupa pelo ingresso do treino começa às 13 horas desta terça no portão H no estádio (setor Leste Inferior).

A entrada será liberada para sete mil torcedores. As principais organizadas do clube devem marcar presença no treino. Não há mais ingressos para o jogo de quarta-feira. Os cerca de 40 mil bilhetes foram vendidos antecipadamente pelo programa Fiel Torcedor.

Para avançar às quartas de final, o Corinthians precisa vencer o Guaraní por três gols de diferença. Na semana passada, o time do Paraguai venceu o jogo de ida por 2 a 0, em Assunção.