Antes de jogo decisivo pela Libertadores, Botafogo anuncia novo patrocínio

O Botafogo anunciou nesta quarta-feira a assinatura de um contrato de patrocínio com a empresa espanhola Cabify, especializada em soluções de mobilidade urbana, que vai expor sua marca na parte frontal do uniforme do clube carioca nos próximos jogos. O acordo já vale para a partida desta quinta contra o Nacional, do Uruguai, no Engenhão, às 19h15, válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A parceria incluirá os dois jogos do time alvinegro das semifinais da Copa do Brasil diante do Flamengo, nos dias 16 e 23 de agosto.

O vice-presidente de marketing do Botafogo, Marcio Padilha, ainda revelou nesta quarta a possibilidade de extensão do vínculo entre o clube e a empresa. "É um prazer para o Botafogo acertar com a Cabify, uma empresa internacional, muito forte. Esperamos que seja apenas o início de um namoro e que cresça futuramente".

O gerente de marketing da Cabify, Fernando Hammes, confirmou o desejo da empresa espanhola - que comemora aniversário de seu escritório no Rio de Janeiro - em firmar novos projetos no esporte e também aposta prorrogação do acordo.

"É com grande prazer que a gente anuncia essa parceria com o Botafogo. Um clube tradicional, de Garrincha e Nilton Santos, para a gente faz total sentido aqui hoje. É o primeiro namoro da Cabify com o esporte, acho que não tem como comemorar no Rio sem falar de futebol. Para a gente é um grande passo. Esperamos que renda bons frutos, não só para o time como também para os torcedores, que vão ganhar benefícios", destacou o executivo.

ESTATUTO

O Botafogo aprovou - em assembleia geral dos sócios, marcada pelo baixo quórum (apenas 7,3% dos sócios-proprietários) - a nova proposta do novo estatuto do clube. A principal novidade é a abertura para que integrantes do programa de sócio-torcedor possam votar a partir das eleições de 2021.

A reunião realizada em General Severiano, sede social do Botafogo, na zona oeste do Rio de Janeiro, também determinou que o próximo mandato do presidente será de quatro anos, não mais de três, mas sem a possibilidade de reeleição.