Antes de jogo em casa, Abel pede desculpas por críticas aos torcedores do Flu

O técnico Abel Braga aproveitou a sua entrevista coletiva prévia ao primeiro jogo do Fluminense como mandante no Campeonato Brasileiro para fazer um pedido de desculpas ao torcedor do clube. Nesta sexta-feira, antevéspera do duelo com o Cruzeiro, no Maracanã, ele pediu desculpas pelas críticas ao comportamento dos torcedores, que chegaram a vaiar o time, durante o duelo com o Nacional Potosí, pela Copa Sul-Americana.

"Fiz um comentário que não deveria ter feito, mas já passou. O que o torcedor vai fazer depende muito daquilo que está acontecendo no campo. O torcedor é soberano", afirmou o treinador, tentando fazer as pazes com a torcida.

Após a derrota na estreia no Brasileirão para o Corinthians, Abel projetou mais um duelo complicado para o Fluminense e minimizou a possibilidade de o Cruzeiro poupar os seus principais jogadores por ter compromisso pela Copa Libertadores no próximo meio de semana.

"É um clássico. No último nós jogamos melhor, mas não conseguimos vencer. O importante é irmos para o campo preparados. Eles têm uma decisão quinta-feira, isso causa uma dúvida em relação à equipe que eles vão apresentar. São muitos jogadores com muita qualidade. Mas nós vamos procurar fazer o nosso, saber defender bem, sem nunca abdicar de ganhar, estamos preparados", disse Abel.

Além disso, o treinador do Fluminense celebrou as duas contratações recém-anunciadas pelo clube, do volante Dodi, que estava no Criciúma, e do zagueiro Luan Peres, que vinha defendendo a Ponte Preta.

"Estamos muito contentes. O Luan é um jogador que fez um campeonato muito bom esse ano e ano passado e nos dá uma qualidade e uma opção maior a nível de zaga. Já o Douglas tem características muito parecidas com a do Jádson. Tem dinâmica, velocidade e muito boa chegada na área. São jogadores que foram observados há algum tempo e podem nos dar retorno e uma qualidade maior", comentou.