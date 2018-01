Antes de Mundial, Real poupa Cristiano Ronaldo, Benzema e Modric contra La Coruña

Prestes a disputar mais uma edição do Mundial de Clubes da Fifa, que começou na última quinta-feira, no Japão, o Real Madrid resolveu poupar três dos seus principais jogadores da partida contra o La Coruña, neste sábado, às 17h45 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. Um deles é o principal astro da equipe, Cristiano Ronaldo, enquanto os outros dois são o atacante Karim Benzema e o meio-campista Luka Modric.

Os três ficaram foram da lista de 19 jogadores relacionados para o duelo pelo técnico Zinedine Zidane, que optou por dar descanso ao trio antes da desgastante viagem que a delegação do time madrilenho fará ao Japão no domingo.

Como atual campeão europeu, o Real fará a sua estreia na competição organizada pela Fifa direto na semifinal, na próxima quinta-feira, em Yokohama, contra o vencedor da partida entre América do México e Jeonbuk Hyundai, da Coreia do Sul, que será neste domingo.

Ao falar sobre os jogadores poupados deste confronto de sábado, Zidane afirmou que Benzema estava à disposição para atuar, mas enfatizou que o time terá "muitos jogos pela frente" e que por isso decidiu poupar o francês. Entretanto, o treinador preferiu não comentar de forma mais específica as ausências de Cristiano Ronaldo e Modric, se limitando a dizer que o seu compatriota "irá descansar como outros jogadores".

Sem poder contar também com Gareth Bale, que se recupera de lesão, Zidane incluiu na lista de relacionados Morata, Lucas Vázquez e Mariano como opções para o ataque no duelo no qual o Real irá defender uma incrível invencibilidade de 34 partidas em todas as competições que disputou neste período sem derrotas.

Já era esperado que Zidane pouparia jogadores importantes deste confronto com o La Coruña, até porque o time tem seis pontos de vantagem sobre o vice-líder Barcelona no Campeonato Espanhol, no qual a equipe catalã também jogará neste sábado, contra o Osasuna, fora de casa.

VARANE TEM CASA ROUBADA

Relacionado para o jogo deste sábado, o zagueiro Varane teve a sua casa em Madri roubada enquanto estava atuando pelo Real contra o Borussia Dortmund, na última quarta-feira, no Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões.

A polícia espanhola informou nesta sexta-feira que os ladrões levaram dinheiro e joias da residência do defensor francês, que foi titular no confronto que terminou empatado por 2 a 2 e fez o Real fechar a primeira fase da Liga dos Campeões na vice-liderança do Grupo F, atrás justamente da equipe alemã.

Confira os relacionados do Real para o jogo deste sábado:

Goleiros - Navas, Casilla e Yáñez.

Defensores - Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo e Danilo.

Meio-campistas - Tony Kroos, James Rodríguez, Casemiro, Kovacic, Asensio e Isco.

Atacantes - Morata, Lucas Vázquez e Mariano.