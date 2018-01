Antes de retorno ao clube, palmeirenses fazem treinos nas férias

O fim de ano e as férias no calendário do futebol brasileiro não desanimar os jogadores do Palmeiras a continuar os trabalhos físicos. Alguns deles mostraram nas redes sociais que estão em atividade para quando voltarem ao clube, no dia 3, já estarem com a preparação perto do ideal para a estreia no Campeonato Paulista, duas semanas depois, contra o Santo André.

Quem tem sido mais ativo para mostrar os treinos é um reforço do time. O goleiro Weverton passa férias na cidade natal, Rio Branco-AC, onde tem feito trabalhos com um preparador e jogado partidas com amigos. O jogador assinou contrato por cinco temporadas e chegará para disputar posição com Fernando Prass e Jailson como titular do time do técnico Roger Machado.

O atacante Willian e o volante Felipe Melo também mostraram que estão na ativa. O artilheiro do time na temporada com 17 gols divulgou vídeo correndo na esteira supervisionado por um personal trainer. Já o camisa 30, por sua vez, realizou treinos físicos e atividades dentro da sauna.

Na Colômbia, o atacante Borja e o zagueiro Mina foram outros a terem trabalhado nas férias. Os dois divulgaram imagens de treinos em gramados e de partidas entre amigos. A dupla, inclusive, usou uniformes do Palmeiras nessas ocasiões.