Antes de rodada final, Victor Ferraz exalta boa temporada do Santos

Embora tenha fracassado em seu objetivo de conquistar o título do Brasileirão, o Santos ainda está vivo na briga pelo vice-campeonato nacional e conquistou o título do Paulistão no primeiro semestre deste ano. E, independentemente de terminar o principal torneio do País em segundo ou terceiro lugar, essa já será a melhor campanha da equipe alvinegra desde 2007 na competição mais importante do Brasil.

Até por isso, o lateral-direito Victor Ferraz exaltou o ano do time santista, que fechará a sua temporada em duelo diante do rebaixado e lanterna América-MG, no próximo dia 11, na Vila Belmiro, pela rodada final do Brasileirão.

"O Santos fez um grande campeonato. Brigou pelo título até a parte final da competição, vamos para a última rodada com chances de ficar com a segunda colocação. Fazia muitos anos que o Santos não brigava tão forte pelo título, tendo uma colocação como essa. Gostaria muito de encerrar o ano com a conquista, não deu. Mas, sabemos que existe muita coisa boa reservada para a gente em 2017", ressaltou o jogador, em declarações reproduzidas nesta sexta-feira pelo site oficial do clube.

Victor Ferraz, por sua vez, disputará a Copa Libertadores em 2017 naquela que será a sua primeira participação na competição continental, depois de ter chegado ao time em 2014. Antes de estrear na Libertadores, porém, ele espera ajudar o Santos a conquistar o vice-campeonato do Brasileirão, o que renderá ao clube uma significativa premiação em relação ao valor que era pago pela CBF ao segundo colocado até o no ano passado.

Para isso, o Santos precisa derrotar o lanterna e torcer para que o Flamengo, atual vice-líder com dois pontos de vantagem sobre o time paulista, no máximo empate com o Atlético-PR, também no próximo dia 11, em Curitiba, na rodada final do Brasileirão. Os santistas estão com 68 pontos e, por possuírem uma vitória a mais do que os flamenguistas, conquistarão o vice-campeonato se terminarem a competição com a mesma pontuação dos rubro-negros.