Antes de sair, Caio quer garantir vaga O atacante Caio não ficará no Botafogo em 2006. Mesmo assim, ele sabe o que significará para o atual elenco levar o clube carioca a se classificar para a Copa Sul-Americana. ?O Botafogo sairá do campeonato de cabeça erguida?. Para tanto, o time carioca precisa derrotar o Santos, no domingo, na Vila Belmiro, e torcer contra os adversários diretos para assegurar de forma atencipada a vaga nesta competição internacional. ?Há dez anos, o Santos nos deu o título do Brasileiro e, agora, pode nos dá uma vaga na Copa Sul-Americana?. Caio, porém, sabe que o jogo não será fácil. ?Mesmo sem chances de ser campeão, os jogadores do Santos vão querer a vitória para honrar a camisa do clube neste Brasileiro?.