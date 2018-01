Antes de sair, Eriksson quer o título Após a confirmação oficial de que deixará a seleção da Inglaterra após a Copa da Alemanha, o técnico sueco Sven Goran Eriksson revelou nesta terça-feira que pretende deixar o cargo com o título de campeão mundial. "Estou feliz por ter chegado a este acordo. Poderei continuar os preparativos para a Copa da Alemanha. Vamos em busca do título", afirmou Eriksson. Após seis anos no comando da Inglaterra, Eriksson deixará o cargo dois anos antes do fim do seu contrato. Ele deverá receber cerca de 4 milhões de euros pela rescisão. Eriksson se viu em uma situação complicada após entrevista publicada pelo jornal inglês News of the World, no dia 15 de janeiro, em que um repórter se passou por um xeque árabe interessado em investir na Inglaterra e comprar o Aston Villa, clube da primeira divisão do futebol inglês. Na entrevista, Eriksson declarou que vários treinadores e clubes do Campeonato Inglês estavam envolvidos em casos de corrupção. Além disso, o treinador deu informações confidenciais sobre alguns jogadores da seleção, entre eles David Beckham, Wayne Roone e Michael Owen. E ainda se disse disposto a deixar a seleção inglesa após a Copa do Mundo da Alemanha.