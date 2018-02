Antes de ser anunciado, Hernane faz primeiro treino no Grêmio

O elenco do Grêmio retomou os trabalhos nesta quinta-feira, em Porto Alegre, no dia seguinte ao empate contra o Independiente por 1 a 1, em Buenos Aires, no jogo de ida da decisão da Recopa Sul-Americana. A principal novidade nos trabalhos foi a presença do centroavante Hernane, recém-contratado junto ao Bahia.

+ Confira a tabela do Campeonato Gaúcho

O jogador ainda não foi anunciado oficialmente como atleta do Grêmio, mas participou da atividade em campo reduzido com os atletas que não atuaram no jogo na Argentina. Outro que também trabalhou normalmente foi o volante Arthur, que está em fase final de recuperação de um problema no tornozelo esquerdo.

Os atletas que participaram do duelo contra o Independiente receberam folga nesta tarde. A exceção foi o goleiro Marcelo Grohe, que optou por trabalhar com os demais goleiros. Maicon e Madson, que se recuperam de lesão, fizeram trabalho à parte, na academia.

O Grêmio volta a campo no próximo sábado, às 21h30, quando visitará o Veranópolis pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho. O time tricolor ocupa a décima colocação na tabela, com quatro pontos, dez a menos do que o líder Caxias.