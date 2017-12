Antes de ser anunciado, zagueiro Neris já treina com o Inter

Ao se apresentar nesta quarta-feira para iniciar sua pré-temporada, o Internacional enfim ganhou seu segundo reforço. O zagueiro Neris, rebaixado com o Santa Cruz no Campeonato Brasileiro, treinou junto com os novos companheiros, ainda que não tenha sido anunciado oficialmente pelo clube gaúcho.

Ele foi aprovado nos exames médicos e treinou no CT do Parque Gigante na tarde desta quarta-feira. A diretoria só não confirmou ainda a transferência por questões burocráticas. O defensor de 24 anos será emprestado pelo Barra, de Santa Catarina, clube que detém seus diretos federativos.

Por enquanto, o único reforço anunciado pelo Inter de forma oficial é o atacante Roberson, que veio do Juventude. O lateral-esquerdo Uendel, do Corinthians, também pode ser contratado.

Na apresentação nesta quarta-feira, o Inter já não contou com o meia Anderson e o lateral-direito William. O primeiro não está nos planos do técnico Antonio Carlos Zago, enquanto o segundo teria proposta para jogar na Alemanha. Gefferson e Alan Costa foram emprestados ao Vitória.