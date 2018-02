Antes de treino com bola, São Paulo finaliza exames médicos Com o pensamento voltado na conquista de títulos em 2007 e com a preocupação com a saúde de seus atletas, o São Paulo finalizou nesta terça-feira os exames médicos com o elenco. Um grupo de jogadores passou a manhã realizando testes cardiológicos no HCor (Hospital do Coração), na capital paulista, enquanto outros ficaram no CCT da Barra Funda para mais treinos físicos. Um dos jogadores que realizou testes para ver se está tudo bem com o corpo foi o atacante Aloísio, que não mostrou preocupação com o fato de a equipe ter agora mais concorrentes, com a contratação de Borges, às duas vagas no ataque titular. "O importante é que todos tenham condições de jogar bem e fazer os gols que o São Paulo precisa para vencer os jogos", contou. Com a estréia no Paulistão se aproximando - será no dia 18 contra o Sertãozinho, fora de casa -, a comissão técnica do time já se preparou para tentar dar ritmo de jogo e entrosamento. No próximo sábado, um jogo-treino está marcado contra o São José. No dia seguinte, a equipe B, que fará uma excursão à Índia no final do mês, enfrentará a Inter de Limeira. A preparação será encerrada contra o São Carlos, no dia 16. Todos os jogos acontecerão no próprio CCT. Além do Paulistão, o São Paulo terá mais três competições em 2007: a Copa Libertadores da América - a estréia será no dia 14 de fevereiro contra o Audax Italiano, no Chile -, o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana.