Antes de viagem, Milan pega o Celtic pela Liga dos Campeões

O Milan entra em campo nesta terça-feira, véspera de sua viagem para disputar o Mundial de Clubes, em busca do primeiro lugar do Grupo D da Liga dos Campeões. O jogo contra o Celtic, às 17h45 (de Brasília), no San Siro, foi antecipado pela Uefa por causa do torneio intercontinental, que será disputado no Japão. O empate serve às duas equipes: o Milan, com 10 pontos, garante o primeiro lugar na chave e assegura a vantagem de jogar em casa a segunda partidas das oitavas-de-final da Liga, em março; o Celtic, com 9, confirma sua classificação. Com 6 pontos, o Shakhtar Donetsk recebe o Benfica na Ucrânia, e precisa vencer, além de torcer por uma vitória do Milan. O Benfica, que tem 4 pontos, só tem chance de ficar com o terceiro lugar e chegar à Copa da Uefa. O técnico Carlo Ancelotti não deu refresco ao time: com vários jogadores contundidos, escala a força máxima disponível, inclusive Kaká, que recebeu neste domingo a Bola de Ouro da revista "France Football" como o melhor jogador do mundo em 2008. "O primeiro lugar do grupo é importante", afirmou Ancelotti, que não conta mesmo com Ronaldo, que se recupera de uma lesão muscular. Depois do jogo, o time embarca para o Japão na quarta-feira - a estréia no Mundial será no dia 13, contra Urawa Reds, do Japão, Waikatere United, da Nova Zelândia, ou Sepahan, do Irã. Mesmo sabendo que o empate é satisfatório, o técnico do Celtic promete ir para o ataque, em busca da vitória. "É difícil, mas vamos ignorar o resultado do outro jogo e vamos para o jogo para ganhar", afirmou Gordon Strachan.