Antes do 9º jogo como titular, Rodrygo trabalha para enfim suportar 90 minutos

Aos 17 anos, Rodrygo vem conquistando o status de titular do Santos, entrou para a história como jogador brasileiro mais jovem a marcar um gol na Copa Libertadores e foi eleito a revelação do Campeonato Paulista, mas ainda não conseguiu fazer algo considerado mais "simples": disputar um jogo por 90 minutos.

Às vésperas de entrar em campo pela nona vez como titular do Santos - ele já atuou 18 vezes pelo time, sendo 16 em 2017 -, Rodrygo explicou que vem realizando trabalhos físicos extras nas últimas semanas. Ao mesmo tempo, porém, encara a situação com naturalidade, como mais um passo no começo da sua carreira profissional.

"Tenho feito trabalhos na academia, me dedicado bastante. Busco me hidratar bem, tomar os suplementos. É um processo, vou amadurecendo aos poucos e isso vai me ajudar a conseguir terminar uma partida", afirmou, em entrevista coletiva.

Uma certa "folga" no calendário poderá ajudar Rodrygo a disputar 90 minutos de um jogo no próximo sábado, quando o Santos vai visitar o Bahia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, após a eliminação nas semifinais do Campeonato Paulista, o time não tem disputado mais de um jogo por semana.

O segundo duelo com o Palmeiras pelas semifinais do Paulistão foi em 27 de março. Depois, o time enfrentou o Estudiantes em 5 de abril, na Argentina, e o Ceará, no Pacaembu, no dia 14. Agora, então, voltará a campo no dia 21. Rodrygo foi titular em todos esses duelos e, até agora, sempre acabou sendo substituído.