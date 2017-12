Antes do jogo, corintianos fizeram festa A data de 16 de novembro pode ser lembrada como a noite em que o Corinthians invadiu São Caetano do Sul. Horas antes do jogo contra o time do ABC era impossível passar pelas principais vias da cidade sem ver alguém com uma camisa do time do Parque São Jorge. E pouco importou se técnico, jogadores e dirigentes da equipe líder do Campeonato Brasileiro afirmaram antes do confronto que o título ainda não estava ganho: a ordem era ignorar o adversário e fazer festa no estádio Anacleto Campanella como se fosse final de campeonato, de preferência já vestindo a faixa de campeão sem o menor constrangimento. ?Esse título não escapa. Só estamos contando os jogos para comemorar?, afirmou, confiante, o engenheiro Pablo Ivan Fuentealba, vestido de camisa do Corinthians mais faixa de campeão antes do jogo. Morador de São Bernardo, o corintiano disse ter acompanhado pelo menos metade dos jogos em casa de seu time no Campeonato Brasileiro, mas nunca viu tantos torcedores da equipe reunidos em São Caetano. ?Realmente a torcida invadiu?. O auxiliar de departamento pessoal Guilherme Ferreira também vestiu a faixa de campeão, mas na hora do discurso sobre o futuro do Corinthians foi mais comedido. ?Acho que dificilmente esse título brasileiro escapa. O único time que ainda pode nos alcançar é o Internacional, mas precisa uma zebra muito grande para que eles nos superem?, disse. Outro fator que fazia o torcedor cauteloso antes do jogo era o retrospecto do Corinthians em jogos do São Caetano. ?Desde que eles subiram para a Primeira Divisão complicam os jogos contra a gente?. Apoio moral - O meia Roger não poderá mais defender o Corinthians no Brasileiro por causa de uma contusão no joelho, mas deu uma demonstração de companheirismo. Mesmo se locomovendo de muletas, foi ao Anacleto Campanella apoiar os companheiros. ?A gente sofre mais, olhando de fora?, disse. O jogador confirmou que, na sua última viagem para o Rio antes do jogo contra o Vasco, quando se contundiu, o vendedor de biscoito disse na praia que era preciso fazer um vudu com um boneco para que ele se machucasse. ?É verdade. Mas não acredito nisso. O que aconteceu comigo foi coisa do destino?.