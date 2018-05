Antes do Paulistão começar, Sertãozinho demite técnico O primeiro treinador demitido do Campeonato Paulista caiu antes mesmo de a competição começar. O Sertãozinho dispensou o técnico José Carlos Serrão, nesta segunda-feira, alegando desgaste na relação entre ambos. "Não há um motivo específico. Somente a convivência dele com o clube estava muito desgastada", explicou o presidente do clube, Antonio Aparecido Savenagno.