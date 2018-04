Antes do treino Boca Juniors encara seu primeiro adversário em SP: o trânsito

SÃO PAULO - Observando a Marginal Tietê das tribunas do Canindé, a imprensa argentina destacou que, antes do Corinthians, o Boca Juniors teve o trânsito paulistano como rival. Hospedado em um hotel no Morumbi, a delegação levou 45 minutos para chegar ao Canindé. Tempo normal para quem mora na cidade. Um absurdo para eles. Ainda assim o time conseguiu iniciar o treino por volta das 19h30, horário previsto. Neste momento os jogadores fazem um dois toques em metade do campo. Após o treinamento o técnico Carlos Bianchi deve conceder entrevista coletiva.