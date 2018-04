Antes dúvida, Elton tem presença garantida no Vasco O artilheiro da Série B está confirmado no Vasco para a partida desta terça-feira, contra o Figueirense, em São Januário. Elton, que já marcou 13 gols na competição, torceu o pé direito na vitória por 1 a 0 sobre o Duque de Caxias, no último sábado, e era dúvida para o confronto em casa. No entanto, o atacante se mostrou recuperado neta segunda-feira e vai para o jogo.