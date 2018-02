Antes mesmo de jogar, Brasil garante vaga na Olimpíada O Brasil nem precisou jogar neste domingo, pela última rodada do Sul-Americano Sub-20, para garantir a vaga na Olimpíada de Pequim/2008. A classificação da seleção brasileira veio com a vitória do Paraguai sobre o Chile, por 3 a 2, em Assunção. Apenas os dois primeiros colocados do Sul-Americano garantem vaga na Olimpíada. E o Brasil lidera o hexagonal final com oito pontos - na despedida, neste domingo, a seleção brasileira enfrenta a já eliminada Colômbia a partir das 23 horas (horário de Brasília), também em Assunção. Com a vitória deste domingo, o Paraguai chegou aos mesmos seis pontos do Chile - assim, nenhum dos dois ameaça mais o Brasil. Na briga pela vaga olímpica restam apenas Argentina e Uruguai, que somam seis e sete pontos respectivamente. Mas argentinos e uruguaios se enfrentam neste domingo, o que possibilita que apenas um deles alcance os brasileiros na classificação. No jogo deste domingo, o Chile saiu na frente com Arenas, mas o Paraguai virou com Bogado e Acuña. Depois, mais um gol chileno, de Vidal. Aí, novamente Bogado definiu a vitória paraguaia. Na rodada anterior, a seleção brasileira também já tinha garantido o outro objetivo neste Campeonato Sul-Americano disputado no Paraguai: ficou com uma das quatro vagas no Mundial Sub-20, que acontece em junho, no Canadá. Agora, resta apenas brigar pelo título. Assim, pensando na conquista do nono título sul-americano Sub-20 de sua história, o Brasil enfrenta a Colômbia na noite deste domingo. Mas entra em campo tranqüilo, pois já está na briga pela inédita medalha olímpica de ouro para o futebol brasileiro.