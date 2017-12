Antidoping de Higuita detecta cocaína O veterano goleiro René Higuita, de 38 anos, foi flagrado no exame antidoping, com a presença de cocaína em seu organismo. O jogador colombiano defendia o Aucas no Campeonato Equatoriano e já está suspenso preventivamente, após a divulgação nesta terça-feira do resultado do teste feito dia 24 de outubro. Polêmico jogador, Higuita defendeu a seleção colombiana por muito tempo, tendo disputado as copas do mundo de 1990 (Itália) e 1994 (Estados Unidos). Ele estava no time equatoriano desde fevereiro, destacando-se no campeonato nacional, e tinha contrato até 31 de dezembro. A direção do Aucas já informou que afastou o goleiro do elenco.