Antiga parceria atrapalha Palmeiras Quem diria que, ainda hoje, o Palmeiras se depararia com seqüelas da parceria que manteve com a Parmalat. Pouco mais de um ano após o anúncio oficial do encerramento do acordo entre o clube e a multinacional italiana de alimentos, o "fantasma" da empresa ainda ronda o Palestra Itália. E num momento como o atual - tradicional período de contratações - é que esse fenômeno fica mais evidente. Daquela época, o alviverde carrega o estigma de endinheirado, fama que tem prejudicado o andamento das negociações. A equipe está, desde sábado, em Águas de Lindóia, cidade no interior do Estado escolhida para a pré-temporada. Embora o trabalho de preparação já tenha começado, o grupo de jogadores não está fechado. Diretores palmeirenses alegam que os dirigentes de outros clubes, se perceberem o interesse alviverde em algum atleta, elevam o preço da transferência. "Essa fama daquela época (da Parmalat) ainda nos prejudica muito nas conversações", afirmou o diretor de Futebol Sebastião Lapola. O cartola não revela, mas existe uma tática, adotada pela maioria dos grandes clubes do País, utilizada para constatar esse tipo de "inflação" do mercado. Muitas vezes, o primeiro contato é feito sem a identificação do clube interessado. Quando o valor é considerado interessante, o contato oficial é realizado. "O preço sempre fica mais caro", afirmou Lapola.