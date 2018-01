Antigos emprestados voltam com moral e ganham espaço no Palmeiras

Um grupo de jogadores do Palmeiras está em alta e tem recebido atenção especial do técnico Roger Machado. Eles não são estrelas do time, tampouco titulares no ano passado, mas sim atletas que estavam em baixa antigamente e começaram a recuperar espaço. Tratam-se de jogadores que estiveram emprestados a outras equipes em 2017 e agora, no retorno, estão com moral.

O zagueiro Thiago Martins, o lateral Victor Luís, o meia Allione o atacante Artur são os quatro atletas reaproveitados entre os 18 atletas que voltaram a ter vínculo com o clube ao fim de contratos temporários de empréstimos. Ao contrário da maioria dos colegas, o quarteto teve a permanência no elenco pedido pelo treinador, que quer observar o rendimento deles.

Um dos primeiros nomes requisitados foi o do argentino Allione. Destaque do Bahia no Brasileiro do ano passado, o argentino voltou motivado. "Para mim foi muito importante, que o Roger tenha dito para eu ficar. O elenco tem um nível muito alto e estou aqui para lutar por uma posição. Se eu tiver que jogar, vou tentar ajudar", disse nesta terça-feira.

Artur também se sente bastante valorizado. O jogador de 19 anos renovou nesta semana o contrato, com o vínculo ampliado até 2021, além de aumento salarial. O atacante convenceu o clube ao ter boas atuações pelo Londrina, no Brasileiro da Série B de 2017, e deve ganhar mais oportunidades neste ano pelo Palmeiras.

Assim como Artur, Victor Luís e Thiago Martins são duas revelações da base da equipe à espera de oportunidades. E isso pode se concretizar neste ano. O zagueiro Thiago não foi novamente por empréstimo ao Bahia para ser testado na defesa, setor que terá o desfalque de Yerry Mina, vendido ao Barcelona.

Victor Luís regressou ao Palmeiras depois de dois anos emprestado ao Botafogo. A posição dele, a lateral esquerda, teve as saídas de Zé Roberto (aposentado) e Egídio (fim de contrato). Roger terá como substitutos o recém-contratado Diogo Barbosa, mais o próprio Victor.