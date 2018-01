Antônio Carlos acerta com o Juventude O Juventude acertou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Antônio Carlos, que foi dispensado recentemente do Santos. O jogador de 35 anos assinou contrato até dezembro e é o grande reforço do clube gaúcho para a disputa do Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. "Estou muito feliz. Passei dois dias na cidade e fui muito bem recebido pelos dirigentes do clube e pelos meus companheiros. Estou iniciando uma nova etapa da minha vida", afirmou Antônio Carlos, nesta quarta-feira, em Caxias do Sul. Ele irá jogar até dezembro e, depois disso, pretende encerrar a carreira. E os planos são de ficar no Juventude em 2006, como membro da diretoria ou da comissão técnica. Antônio Carlos conquistou inúmeros títulos pelo Brasil e pelo mundo, tendo defendido equipes como São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Roma (ITA), Albacete (ESP), Besiktas (TUR) e Kashima Reysol (JAP), além da seleção brasileira.