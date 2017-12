Antônio Carlos animado com a volta O contrato de Antônio Carlos com o Santos vai até dezembro e, depois de dois meses tratando de uma contusão na coxa esquerda, ele foi liberado novamente para jogar e tem presença garantida no jogo de quarta-feira contra a LDU, em Quito, Colômbia. "É um recomeço no fim e vai ser uma partida importantíssima para mim, para readquirir ritmo para o Brasileiro". Ele comentou que ainda não está 100% fisicamente, pelo longo tempo que ficou parado. "Isso dificulta bastante, mas a vontade é muito grande e dá para superar todos os problemas". Antônio Carlos vai entrar no esquema de três zagueiros adotado por Vanderlei Luxemburgo para essa partida e isso não assusta o experiente jogador. "Ele também já tinha escalado três zagueiros nos jogos contra o São Paulo e deu certo e, para mim, é mais fácil jogar nesse esquema", disse. Ele explica que vai sentir um pouco o ritmo de jogo. "Jogando com três e ficando mais ali na sobra, vai dar para superar e tentaremos um bom resultado". Não será a primeira vez que Antônio Carlos irá jogar numa altitude como a de Quito e ele lembra que sempre sentiu um cansaço muito grande quando jogou em La Paz, Guadalajara e mesmo na capital colombiana. "Vai ser difícil para nós, mas temos de ter inteligência, tocar bem a bola, não errar tantos passes e conseguir a vitória, mesmo na altitude". Mesmo sendo a Sul-Americana uma competição secundária para o Santos, que dá prioridade ao Brasileiro, Antônio Carlos acha que o time está motivado para essa partida. "No início falavam que o Santos ia entrar nesse torneio com um time reserva, mas não vejo assim: são jogadores que estão à disposição do treinador nesse momento e a alegria de todos os atletas é muito grande neste momento. Isso vai ajudar bastante porque, quando você convive com alegria no futebol, tem mais estímulo para vencer".