Antônio Carlos avisa: "Não estou 100%" No segundo tempo do jogo de domingo passado, em Presidente Prudente, quando o Santos perdia por 1 a 0 e mesmo com três atacantes e um jogador a mais do que o Goiás, não conseguia jogar bem e chegar ao empate, por pouco Vanderlei Luxemburgo não pôs Antônio Carlos, de 35 anos, em campo. Sua idéia era alterar o comportamento de sua equipe com a experiência e a liderança do zagueiro de 35 anos. "Cheguei a olhar para ele várias vezes no banco, mas acabei preferindo Marcinho", conta o técnico Luxemburgo. Depois de algumas observações nos treinos da semana, ele não teve dúvidas em alterar o seu plano tático, adotando o 3-5-2, por acreditar que Antônio Carlos vai conseguir liderar o time, diminuindo a falta que Robinho e Elano fazem, levando-o a equipe à uma importante vitória contra o Coritiba, neste domingo à tarde, no Paraná. "Sinto-me bem, mas não estou 100%", disse Antônio Carlos, sexta-feira à tarde, logo depois de ter sido confirmado como o líbero do time, jogando como último homem da defesa, com Ávalos e André Luís um pouco à frente. "Fiquei 65, 70 dias parado e precisava de um pouco mais tempo para voltar no ideal, mas dá para jogar. Aliás vou atuar da maneira que eu mais gosto, que é o sistema com três zagueiros. Na Europa, joguei dessa forma durante cinco anos e por isso não vou ter dificuldade", garantiu. Aos que consideram o 3-5-2 um esquema defensivo demais, Antônio Carlos lembra os seus melhores momentos no futebol da Itália. "A Roma do meu tempo jogava com três zagueiros e, no entanto, era um time forte no ataque e vencedor. Acredito que o Santos, que já foi bem com três zagueiros na Copa Sul-Americana e contra o Goiás, poderá se adaptar a essa maneira de jogar sem dificuldades porque tem zagueiros de bom nível técnico, que sabem sair com a bola e têm qualidade no passe." Embora tenha jogado só seis vezes e ficado muito tempo parado em razão da cirurgia a que se submeteu para a extração de um cisto no músculo da coxa direita, Antônio Carlos tem planos para continuar pelo menos por mais uma temporada na Vila Belmiro. "Ganhando ou não o título gostaria de permanecer do Santos porque recentemente e já fiz vários amigos no clube. Em poucos lugares me senti tão bem como Santos ao longo da minha carreira. Vou esperar o final do ano para ver o que vai ser do meu futuro", finalizou Antônio Carlos.