Antônio Carlos celebra sequência no Palmeiras: 'Jamais deixei de acreditar'

Dos titulares utilizados pelo Palmeiras neste início do ano, uma das surpresas no time é o zagueiro Antônio Carlos. O defensor fez somente nove partidas pela equipe em 2017 e esteve cotado para sair, mas depois de o clube decidir renovar o seu contrato de empréstimo, ele ganhou espaço com o técnico Roger Machado e atuou até o momento nos três jogos na temporada.

A sequência, inédita para quem teve poucas chances no ano pasado, vira um prêmio para quem nunca desconfiou de que teria oportunidade. "Eu jamais deixei de acreditar que poderia estar em campo ajudando meus companheiros. Claro que ninguém gosta de ficar muito tempo sem jogar, mas eu continuei trabalhando forte e acreditando que em algum momento a minha hora chegaria", afirmou.

Antônio Carlos virou titular na defesa ao lado de Thiago Martins. Os dois atuaram juntos nas três partidas do time no ano até agora. "As primeiras rodadas são sempre complicadas em função do pouco tempo de preparação em relação aos clubes que iniciam os treinamentos já no final do último ano e mesmo com essa disparidade física estamos conseguindo nos sair muito bem", analisou o zagueiro.

O defensor deve novamente ganhar vaga no time para a partida de domingo, contra o Bragantino, fora de casa, pelo Campeonato Paulissta. O Palmeiras vai tentar chegar à quarta vitória consecutiva na temporada.